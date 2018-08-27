К началу учебного года готовы фактически все школы страны

Подписано 99 % паспортов готовности. К 1 сентября откроют и три новых учреждения образования - в Минске, Бобруйске и деревне Лесковка Минского района. В населенных пунктах полторы тысячи автобусов организуют подвоз в школы. Всего же в этом году к занятиям приступят миллион 100 учащихся, для 110 тысяч ребят прозвучит первый звонок.