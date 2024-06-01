"К нам прямо в дом прилетело два снаряда" - мальчик из Донецка рассказал о том, как он получил увечья

Давайте только вспомним, сколько погибших за 9 лет на территории Донбасса и на территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Вспомним то количестве детей, которые погибли, то количество разрушенной инфраструктуры, которую за 9 лет Украина просто уничтожала. Это и разрушенные садики, школы, больницы. Наши люди вообще очень сильные. Пережить за 9 лет такой геноцид и не сдаться! Дети не выбирают страну для рождения. Появляясь на свет, они даже не представляют, с чем могут столкнуться: с благополучием и райским садом или с войной и жизнью в аду. Конечно, в несчастьях маленьких людей и отсутствии нормального детства виноваты взрослые. Но процесс этот не всегда управляем. И от этого становится страшно.

Дарья Морозова, уполномоченный по правам человека в ДНР