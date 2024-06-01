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"К нам прямо в дом прилетело два снаряда" - мальчик из Донецка рассказал о том, как он получил увечья
Вдокументальном фильме АТН "Дети войны" Кирилл Телегин из Донецкарассказал свою историю: "Воюют в основном на фронте, к нам же просто долетает что-то. В один момент может просто прилететь, и прямо в дом прилетело два снаряда".
Один снаряд вызвал задымление в доме - дети вышли на улицу, а второй повредил парню конечности. "Прилет, большой выброс адреналина. Мозг не до конца понимает, что произошло", - вспоминает трагичные моменты Кирилл.
Смотрите фильм ЗДЕСЬ
Его мама пояснила, что была небольшая контузия, поэтому дети всего не ощутили. "Сестра переживала очень сильно, потому что это все произошло на ее глазах, и она все это очень тяжело перенесла. Кирилл у нас духом не упал. Он поддерживал меня, - рассказала женщина. - Психолог в основном требовался мне".
Давайте только вспомним, сколько погибших за 9 лет на территории Донбасса и на территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Вспомним то количестве детей, которые погибли, то количество разрушенной инфраструктуры, которую за 9 лет Украина просто уничтожала. Это и разрушенные садики, школы, больницы. Наши люди вообще очень сильные. Пережить за 9 лет такой геноцид и не сдаться!Дети не выбирают страну для рождения. Появляясь на свет, они даже не представляют, с чем могут столкнуться: с благополучием и райским садом или с войной и жизнью в аду. Конечно, в несчастьях маленьких людей и отсутствии нормального детства виноваты взрослые. Но процесс этот не всегда управляем. И от этого становится страшно.
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