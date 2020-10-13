К народному контролю за ценами подключились депутаты Палаты представителей

Они будут работать в тесной связке с профсоюзами в своих округах. Особое внимание в больших и малых городах - товарам каждодневного спроса, продуктам питания, чтобы избежать необоснованного роста цен и дефицита. На это обращал внимание и президент во время Послания народу и парламенту.



По результатам мониторинга, каждый месяц вся полученная информация с мест будет обобщаться и передаваться в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.