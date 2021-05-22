"Ночь музеев" пройдет сегодня в Беларуси

Не сомкнуть глаз от высокого искусства. Сегодня белорусские выставочные площадки присоединятся к "Ночи музеев". Это всемирная акция, приуроченная к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. Традиционно сегодня выставочные площадки изменят свой график работы - экспозиции будут доступны для посетителей после заката. Музеи подготовили специальную программу, форматы различные. Это не только новые экспозиции, но и интерактивные программы, мастер-классы, квесты, игры, концерты.



"Ночь музеев" в Беларуси пройдет уже 17-й раз. Всего в нашей стране действует около 160 музеев, среди самых посещаемых - мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", Гомельский дворцово-парковый ансамбль, музей истории Великой Отечественной войны.



