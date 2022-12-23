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К Новому году и Рождеству в Минске запланировано около 250 различных праздничных мероприятий - подробно об этом
Эпицентром гуляний с 25 декабря до 7 января по традиции станет площадка у Дворца спорта
Здесь создадут атмосферу древнего города с насыщенной культурно-зрелищной программой, которая окунет гостей в историю Минска. В Верхнем городе организовано интерактивное представление "Бал новогодних желаний", где хранитель новогодних тайн Ратуши расскажет гостям о традициях проведения праздника. Его можно посмотреть ежедневно до 2 января включительно с 17:00 до 17:30 и с 20:00 до 20:30.
На улице Раковская, 25 КУП "Минская спадчина" организует там ярмарку, а управление культуры - развлекательную часть. В числе площадок для гуляний - комплекс "Чижовка-Арена", парк Павлова, Национальная библиотека и другие места, позволяющие отдохнуть, не выезжая в центр.
Любителям необычных развлечений Мингорисполком предлагает поучаствовать в квесте
Для этого нужно скачать приложение "Интерактивная карта" и посетить 23 из 50 предложенных точек.
Во Дворце Республики с 24 декабря будут показывать сказку "Созвездие зубра". Туда планируют пригласить ребят, добившихся особых успехов в учебе и творчестве, а также детей-сирот, инвалидов, малышей из многодетных и приемных семей. Им вручат подарки от Главы государства.
По традиции во Дворце Независимости пройдет Республиканский новогодний бал, на который приглашены студенты и старшеклассники, добившиеся особых успехов в учебе, творчестве и спорте. Отличительная особенность мероприятия в этом году - демонстрация бальной культуры разных исторических эпох нашей страны. Музыкальное сопровождение обеспечит Президентский оркестр Беларуси.
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