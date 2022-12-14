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К Новому году в Минске откроют три детсада
В декабре в столицеоткроют три детских дошкольных учреждения, пишетагентство "Минск-Новости" со ссылкой на пресс-службуМингорисполкома.
Так, в Минскепосле капитального ремонтазаработаетдетский сад № 195 на ул. Заводской, 8.
Состоится открытие и нового детского сада № 580 на ул. Николы Теслы, 12, в жилом комплексе "Минск Мир". Садик рассчитан на 230 детей (12 групп -2 ясельные и 10 садовских). Для малышей предусмотрены просторные помещения, имеются музыкальный, спортивный и универсальный залы,бассейн и компьютерная игровая. Здесь планируют проводить развивающие занятия, а также открыть лего-студию. В каждом помещении установлены очистители воздуха, на третьем этаже есть уголок безопасности с дорожными знаками, где воспитанников будут обучать правилам дорожного движения.
К Новому году ожидается открытие детского сада № 581 на ул. Макаенка, 12. Это дошкольное учреждение рассчитано на 265 детей, в нем есть музыкально-хореографические залы и компьютерный класс.
Фото:pixabay.com
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