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К новому учебному году готовятся и в областных центрах, и в небольших агрогородках
Реконструкция спортивных залов, ремонт кабинетов, благоустройство территорий. К новому учебному году готовятся и в областных центрах, и в небольших агрогородках. В этом году в Витебске открывается новая школа. Ее построили в густонаселенном микрорайоне. И это лучший подарок для молодых и многодетных семей. Здесь будут учиться около 2 000 детей. В их распоряжении - современные учебные классы, спортивные залы, кабинеты для творчества. Марина Романовская продолжит.
Школы готовятся к новому учебному году
Реконструкция пищеблоков, замена кровли, ремонт кабинетов и коридоров - накануне нового учебного года у строительных бригад было много работы. Так в восемнадцатой школе Могилева обновили бассейн, в седьмой - появился хореографический зал, а в тридцать третьей - закупили новое оборудование.
Северный регион страны. Ученики Кировской средней школы готовятся к 1 сентября - разучивают новые песни, которые исполнят для учителей и родителей. За время каникул дети отдохнули, набрались сил и с нетерпением ждут встречи с одноклассниками. Небольшая школа заметно преобразилась. Цветущая территория - украшение агрогородка. Идеальный порядок поддерживают и внутри здания. Летом провели косметический ремонт учебных классов, спортзала, пищеблока, столовой. В этом учебном году за знаниями сюда придут 229 школьников.
Новая школа откроется в Витебском микрорайоне Билево
История этой школы только начинается. Открытия очень ждут жители густонаселенного микрорайона Билево. Лингафонные кабинеты, два бассейна, тренажерный и фитнес-залы, многофункциональная спортивная площадка. И все это - в шаговой доступности.
В Витебской области за парты сядут 112 тыс. детей
Школьный звонок на севере страны прозвенит для 112 тыс. детей. Особенным этот учебный год будет для первоклассников. Впервые школьный порог в Витебской области перешагнут 12,5 тыс. малышей. И для того, чтобы знакомство запомнилось, готово все.Учитель Екатерина Синявская признается, волнуется, как перед сложным экзаменом. Хотя учеба в университете уже позади. А впереди первый раз первый класс. Поддержать молодых специалистов готовы опытные коллеги. Педагогический коллектив сорок седьмой школы Витебска - 112 человек.В сорок седьмой школе откроется много кружков и секций - руководство прислушивается к пожеланиям родителей. Особое внимание - и патриотическому воспитанию. А еще в новой школе появится музей - концепцию разработают учителя вместе с учениками.
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