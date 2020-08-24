Реконструкция спортивных залов, ремонт кабинетов, благоустройство территорий. К новому учебному году готовятся и в областных центрах, и в небольших агрогородках. В этом году в Витебске открывается новая школа. Ее построили в густонаселенном микрорайоне. И это лучший подарок для молодых и многодетных семей. Здесь будут учиться около 2 000 детей. В их распоряжении - современные учебные классы, спортивные залы, кабинеты для творчества. Марина Романовская продолжит.





Школы готовятся к новому учебному году

Реконструкция пищеблоков, замена кровли, ремонт кабинетов и коридоров - накануне нового учебного года у строительных бригад было много работы. Так в восемнадцатой школе Могилева обновили бассейн, в седьмой - появился хореографический зал, а в тридцать третьей - закупили новое оборудование.

Северный регион страны. Ученики Кировской средней школы готовятся к 1 сентября - разучивают новые песни, которые исполнят для учителей и родителей. За время каникул дети отдохнули, набрались сил и с нетерпением ждут встречи с одноклассниками. Небольшая школа заметно преобразилась. Цветущая территория - украшение агрогородка. Идеальный порядок поддерживают и внутри здания. Летом провели косметический ремонт учебных классов, спортзала, пищеблока, столовой. В этом учебном году за знаниями сюда придут 229 школьников.

Новая школа откроется в Витебском микрорайоне Билево

История этой школы только начинается. Открытия очень ждут жители густонаселенного микрорайона Билево. Лингафонные кабинеты, два бассейна, тренажерный и фитнес-залы, многофункциональная спортивная площадка. И все это - в шаговой доступности.

В Витебской области за парты сядут 112 тыс. детей