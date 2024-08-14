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К новому учебному сезону обновляют и школьный автопарк Минской области
К новому учебному сезону обновляют и школьный автопарк Минской области. Полсотни новых автобусов закуплены и уже направлены в районы. Каждое пассажирское место имеет ремни безопасности. Снаружи - опознавательные знаки, а также видеорегистраторы. В каждом средстве по 32 места. Так, в Червене в этом году появились четыре автобуса. Один их них оснащен для перевозки маломобильных людей.
Новые автобусы уже прошли тест-драйв. Навигатор пока в летнем режиме. Они направлены в оздоровительные лагеря. Кстати, свое профессиональное мастерство водители продемонстрируют 20 августа на областном конкурсе "Лучший водитель школьного автобуса".
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