К новому учебному сезону обновляют и школьный автопарк Минской области. Полсотни новых автобусов закуплены и уже направлены в районы. Каждое пассажирское место имеет ремни безопасности. Снаружи - опознавательные знаки, а также видеорегистраторы. В каждом средстве по 32 места. Так, в Червене в этом году появились четыре автобуса. Один их них оснащен для перевозки маломобильных людей.