К обновлению монумента Дружбы присоединились общественные организации

Беларусь готовится к масштабному празднованию 9 Мая. Так, к обновлению монумента Дружбы в приграничье Беларуси, России и Украины присоединились общественные организации. Сегодня отряд волонтеров начал благоустраивать территорию и готовить газоны. Напомним, монумент был возведен почти 45 лет назад в честь общей победы братских народов в Великой Отечественной. Он стал площадкой ежегодного международного фестиваля. Но несколько лет назад место притяжения сотен белорусов, россиян и украинцев опустело и стало разрушаться. Задачу по его восстановлению поставил Президент. На 80 % проектные работы уже выполнены: подходы к монументу выложили трехцветной плиткой в виде орнаментов славянских народов. Ступени и верхняя площадка будут из гранита. Кольцо с барельефом обработано специальным составом, который на долгое время сохранит обновленный вид.



На обновление монумента направлено два миллиона рублей. Укладку плитки завершат в ближайшие сутки. Окончательный вид монумент обретет в начале мая.