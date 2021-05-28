К осквернению белорусского флага в Риге причастен американский дипломат

История с осквернением белорусского флага в Риге получила неожиданное развитие. Ресурс RuBaltic обнаружил, кто был самым активным участником и, возможно, организатором этойакции политического вандализма.Снимал наш флаг и готовил к водружению полотнище с символами белорусских националистов директор центра информационных ресурсов посольства США в Латвии некто Нилс Студентс. Он был замечен в качестве основного участника всех этапов скандальной акции (очевидно, без санкции посольского начальства на подобное он бы не решился).Журналисты RuBaltic изучили профили Студентса в соцсетях и обнаружили один забавный момент: ровно год назад директор центра информационных ресурсов посольства США тоже был увлечен игрой с флагштоками. На фото он закрепляет радужный флаг ЛГБТ-сообщества.