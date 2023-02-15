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К отправке в Турцию готовится очередной борт Минобороны Беларуси

Белорусское отделение Красного Креста готовит к отправке гуманитарную помощь в Турцию. Сегодня с аэродрома Мачулищи вновь улетает борт Минобороны Беларуси. Ил-76 доставит гуманитарную помощь, а обратным рейсом вывезет первую группу спасателей, которые в эти дни участвуют в поисково-спасательной операции в Турции.

Сегодня на счету Белорусского общества Красного Креста более 70 тысяч рублей. Там продолжают собирать помощь для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии. Реквизиты для оказания помощи - на сайте и в соцсетях организации.

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