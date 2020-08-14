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К отработке ночных полетов приступили будущие летчики вертолета
Практические навыки курсанты 4 курса авиационного факультета Военной академии Беларуси совершенствуют на базе Витебского аэроклуба. За плечами будущих асов уже 200 часов налета. Учебно-тренировочные полеты проходят с 9 вечера до 2 ночи. В небо курсанты поднимают вертолеты Ми-2. Витебский аэроклуб имени Александра Горовца уже более 20 лет является базой подготовки курсантов-авиаторов. Несколько месяцев в году здесь проводят те, кто выбрал специальность "летчик вертолета".
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