К отработке ночных полетов приступили будущие летчики вертолета

Практические навыки курсанты 4 курса авиационного факультета Военной академии Беларуси совершенствуют на базе Витебского аэроклуба. За плечами будущих асов уже 200 часов налета. Учебно-тренировочные полеты проходят с 9 вечера до 2 ночи. В небо курсанты поднимают вертолеты Ми-2. Витебский аэроклуб имени Александра Горовца уже более 20 лет является базой подготовки курсантов-авиаторов. Несколько месяцев в году здесь проводят те, кто выбрал специальность "летчик вертолета".