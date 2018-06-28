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К памятным мероприятиям присоединяются все учебные заведения страны
В канун главного государственного праздника к памятным мероприятиям присоединяются и все учебные заведения страны. Школьники, учащиеся колледжей и лицеев изучают биографии своих предков, которые прошли военное лихолетье. Истории и фото размещают на специальных стендах под слоганом: "В строю всегда, в памяти навечно!". Так, школьные коридоры становятся еще и музеями, которые помогают иной раз вспомнить о цене великой победы. Так, в гомельской школе № 27 участников акции оказалось так много, что экспозицию решили обновлять каждый месяц. Всего же в южном регионе памятные стенды установили почти 70 учреждений.
Акция стартовала в 2016 году, первое время охватывала только сферу образования. Сейчас памятные стенды появляются и на предприятиях. В Фонд мира с предложениями стали обращаться трудовые коллективы.
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