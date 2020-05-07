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К патриотической эстафете "Беларусь помнит. Помним каждого" присоединился Крупский район
По всей Минской области звучат слова благодарности тем, кто подарил нам 75 мирных лет. Сегодня к патриотической эстафете "Беларусь помнит. Помним каждого" присоединился Крупский район. Цветы возложили к мемориалу, где похоронен Герой Советского Союза Василий Чеботарев. 26-летний лейтенант погиб в 44-м в бою на реке Бобр во время операции по освобождению Крупского района. Сегодня его подвиг почтили минутой молчания. Почтить память героев сегодня пришла и молодежь. Это воспитанники эколого-патриотического клуба "Наследие" и военно-патриотического клуба "Рубеж". Они помогают благоустраивать памятные места, устанавливать фамилии погибших солдат.
Во время войны в Крупском районе погибли около 7 000 человек - это солдаты и мирные жители. Всего же на территории центрального региона более 90 мест воинской славы.
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