К патриотической эстафете сегодня присоединился Слуцк

Дань памяти отдали в мемориальном комплексе по улице 14-ти Партизан. Там, в братской могиле покоятся более 400 воинов. Вспомнить тех, кто подарил свободу и мирное небо, пришли представители различных организаций и жители города. В знак благодарности к Вечному огню они возложили цветы. И по традиции, в преддверии Дня Победы, в Слуцке высадили яблоневую



Также сегодня торжественно открыли тематическую фотоэкспозицию в народном историко-этнографическом музее Слуцкого государственного колледжа.

