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К подготовке и проведению референдума по Конституции подключится БРСМ

К подготовке и проведению референдума подключится молодежь. На днях будут созданы республиканский и территориальные штабы. Об этом журналистам рассказал первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов. Добровольцы среди молодежи также намерены охранять правопорядок и помогать избирателям во время политической кампании. Волонтерские группы уже формируются.

Детали сегодня обсуждали на открытом диалоге "Конституция. Сила Основного закона". Регионы на видеосвязи. Разговор о поправках в Основной закон объединил около полутора тысяч человек.



Встреча - первый шаг к реализации дорожной карты по правовому просвещению молодежи, которую накануне подписали БРСМ и Минская коллегия адвокатов. Площадка объединила активную молодежь, представителей столичного нотариата и адвокатуры.

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