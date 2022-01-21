К подготовке и проведению референдума по Конституции подключится БРСМ

К подготовке и проведению референдума подключится молодежь. На днях будут созданы республиканский и территориальные штабы. Об этом журналистам рассказал первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов. Добровольцы среди молодежи также намерены охранять правопорядок и помогать избирателям во время политической кампании. Волонтерские группы уже формируются.



Детали сегодня обсуждали на открытом диалоге "Конституция. Сила Основного закона". Регионы на видеосвязи. Разговор о поправках в Основной закон объединил около полутора тысяч человек.