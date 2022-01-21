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К подготовке и проведению референдума по Конституции подключится БРСМ
К подготовке и проведению референдума подключится молодежь. На днях будут созданы республиканский и территориальные штабы. Об этом журналистам рассказал первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов. Добровольцы среди молодежи также намерены охранять правопорядок и помогать избирателям во время политической кампании. Волонтерские группы уже формируются.
Детали сегодня обсуждали на открытом диалоге "Конституция. Сила Основного закона". Регионы на видеосвязи. Разговор о поправках в Основной закон объединил около полутора тысяч человек.
Встреча - первый шаг к реализации дорожной карты по правовому просвещению молодежи, которую накануне подписали БРСМ и Минская коллегия адвокатов. Площадка объединила активную молодежь, представителей столичного нотариата и адвокатуры.
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