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К подножию мемориала в деревне Вишенки Чашникского района возложили цветы

Война затронула каждый уголок Беларуси. Живые цветы легли и к подножию мемориала в деревне Вишенки Чашникского района. К месту трагедии патриоты отправились автопробегом.

9 марта 1944 года каратели согнали сельчан в два дома и подожгли. В огне погибли 114 человек, среди которых в основном женщины, старики и дети. Это была страшная месть оккупантов за партизанскую вылазку. По безвинным жертвам фашизма прошел митинг-реквием и панихида.

Всего в Чашникском районе за годы оккупации от рук карателей пострадали 187 деревень, хуторов и местечек. Было уничтожено 2 440 дворов. Названия четырех деревень увековечены в мемориальном комплексе "Хатынь".

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