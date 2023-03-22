К подножию мемориала в деревне Вишенки Чашникского района возложили цветы

Война затронула каждый уголок Беларуси. Живые цветы легли и к подножию мемориала в деревне Вишенки Чашникского района. К месту трагедии патриоты отправились автопробегом.

9 марта 1944 года каратели согнали сельчан в два дома и подожгли. В огне погибли 114 человек, среди которых в основном женщины, старики и дети. Это была страшная месть оккупантов за партизанскую вылазку. По безвинным жертвам фашизма прошел митинг-реквием и панихида.