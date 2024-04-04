К посадке готовы! В Караганде прошел рабочий брифинг Роскосмоса и Росавиации

Я находился на связи с Мариной Василевской весь период ее пребывания на Международной космической станции. Связь, правда, была односторонняя - звонила она. Канал спутниковой связи был через американский Хьюстон. Тем не менее мы связывались каждый день. Кроме того, я получал информацию и о мероприятиях всей программы полета. Все запланированное на космический полет, все эксперименты выполнены.

Иван Буча, замначальника управления аэрокосмической деятельности аппарата НАН Беларуси