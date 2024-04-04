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К посадке готовы! В Караганде прошел рабочий брифинг Роскосмоса и Росавиации
Экипаж "Союз МС-24" готов к посадке и по медицинскому, и психологическому состоянию.
Нашу Марину Василевскую, командира экипажа, космонавта Роскосмоса Олега Новицкого (уроженца Беларуси) и астронавта НАСА в казахстанской степи готовятся встречать 6 апреля. В Караганде 4 апреля прошел рабочий брифинг. Летчики, спасатели, медики, метеорологи доложили о ситуации и готовности служб. Чтобы своевременно обнаружить аппарат и обеспечить безопасность экипажа, специалисты будут нести дежурство в районах населенных пунктов Жезказган и Аркалык. Погода на субботу в Казахстане хорошая. Тем не менее есть нюансы: недавно здесь прошли сильные паводки. Впрочем, экипаж готов. Приземление на воду отрабатывали в Звездном городке.
Все предварительные работы были проведены, учитывая характер местности, погоды, потому что, возможно, подстилающая поверхность будет влажной или болотистой. Особый упор сделан на проверку спасательных средств типа лодки, надувных поясов аппарата и подготовки всех членов экипажа для эвакуации спускаемого аппарата. Группа, которая будет этим заниматься, тоже подготовлена, проверена.
Я находился на связи с Мариной Василевской весь период ее пребывания на Международной космической станции. Связь, правда, была односторонняя - звонила она. Канал спутниковой связи был через американский Хьюстон. Тем не менее мы связывались каждый день. Кроме того, я получал информацию и о мероприятиях всей программы полета. Все запланированное на космический полет, все эксперименты выполнены.
Отстыковка от МКС космического корабля с Мариной Василевской запланирована на раннее утро субботы (6:52). Приземление ждем в 10:18.
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