9 августа 2020 года членов избирательных комиссий пришлось эвакуировать при помощи спецназа

От избирательных участков протестующие направились к площадям.

Был десятый час - 21:20, может быть, 21:30. Уже неслись разъяренные молодчики, кричали: "Жыве Беларусь!". Еще никто не знал, кто победил, какие подсчеты, то есть - абсолютно не были известны результаты выборов, а люди уже были недовольны. Это говорит о том, что это была заранее спланированная акция на разрушение нашей страны.