К праздничному марафону присоединяется город над Неманом

Что происходит сейчас в Гродно, какие самые яркие моменты праздника запомнились жителям и гостям, расскажет наш корреспондент Юрий Карнелович (прямое включение). В Гродно главный праздник страны - День Независимости и 75-ю годовщину освобождения Беларуси - отмечают особенно торжественно. По всему городу проходят десятки концертов, выставок, работают развлекательные зоны. А начался праздник у Кургана славы с торжественного митинга, парада военной техники и войск Гродненского гарнизона. Сегодня сотни гродненцев присоединились к акции "Беларусь помнит". Живые цветы легли у монументов в разных уголках города в честь освободителей. Еще одним центром торжеств стала площадь Ленина в Гродно. Здесь работает арт-кафе под открытым небом, а на сцене выступают творческие коллективы города и местные кавер-группы.





Прекрасное настроение, все люди радуются, все веселые, все улыбаются. Солнышко на улице. Конечно же, очень радуемся такому главному празднику. Городской парк Жилибера сегодня отдан на откуп ремесленникам. Здесь можно не только приобрести уникальные изделия ручной работы, но и поучаствовать в мастер-классах. Пешеходная улица Советская на один день превратилась в Арбат искусств. А жители Гродно и райцентров в разных уголках региона вместе станцевали "Вальс Победы".

В городе сейчас многолюдно. Все ждут кульминационного момента, чтобы вечером на Кургане славы спеть гимн вместе и посмотреть на праздничный салют.