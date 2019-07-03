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К празднованию Дня Независимости присоединились в Могилеве
К празднованию Дня Независимости присоединились в Могилеве. Там в эти минуты стартуют массовые гуляния. На связи наш корреспондент Андрей Ястребов.
Могилев поздравляет всю Беларусь с Днем Независимости. И Буйничское поле для старта марафона мероприятий выбрано не случайно.Это настоящий символ героизма. Именно здесь в 1941 году красноармейцы при поддержке горожан сдерживали немецкую армию 23 дня.
К мемориалу почтить память героев, поздравить ветеранов пришли сотни горожан и жителей района. Общественные организации, представители предприятий, военные, молодежь - все они поддержали акцию "Беларусь помнит". Минута молчания, и многочисленные букеты цветов легли к подножию каплицы.
Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов. Они и сегодня не сдерживали слёз, вспоминая военные годы. И радость за мирное небо вот уже 75 лет.
Возложение в Буйничах дало старт многочисленным мероприятиям праздника. Во всех райцентрах региона пройдут митинги, концерты. В Могилеве горожан и гостей праздника угостят солдатской кашей, выступят лучшие самодеятельные коллективы. Большая программа для детей в парке "Подниколье".
Вечером на площади Славы в Могилеве горожан и гостей ожидает большая концертная программа. Откроет ее торжественный марш частей Могилевского военного гарнизона.
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