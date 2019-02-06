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К председателю Минского облисполкома сегодня обратились жители Слуцка

Актуальные коммунальные и земельные вопросы напрямую губернатору. Со своими проблемами к председателю Минского облисполкома Анатолию Исаченко сегодня обратились жители Слуцка.

На одной из улиц уже который месяц не могут решить транспортную проблему. После реконструкции трассы Минск - Солигорск изменили маршрут общественного транспорта. В результате до ближайшего остановочного пункта жители вынуждены идти пешком более километра по автомобильной дороге, не оборудованной тротуарами и освещением.

Вопрос взят на контроль. Поручение губернатора - найти максимально удобное решение для всех жителей.

Среди других тем, с которыми обращались жители Слуцкого района, - трудоустройство и земельные вопросы.

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