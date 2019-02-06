К председателю Минского облисполкома сегодня обратились жители Слуцка

На одной из улиц уже который месяц не могут решить транспортную проблему. После реконструкции трассы Минск - Солигорск изменили маршрут общественного транспорта. В результате до ближайшего остановочного пункта жители вынуждены идти пешком более километра по автомобильной дороге, не оборудованной тротуарами и освещением.