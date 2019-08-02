К представителям власти можно обратиться напрямую

Найти точные ответы на спорные вопросы предлагают во время телефонных линий. Очередная связь - в субботу, третьего августа. С девяти до двенадцати часов на вопросы минчан будет отвечать управляющий делами Мингорисполкома Анна Мательская. А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает управляющий делами облисполкома Владимир Гуринович. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области работает каждую субботу.







