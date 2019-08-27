К представителям власти можно обратиться напрямую

Найти точные ответы на волнующие вопросы предлагают во время телефонных линий. Очередная связь в субботу, 31 августа.



С 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский.



А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области работает по субботам.



