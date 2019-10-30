ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

К представителям власти можно обратиться напрямую

Найти точные ответы на спорные вопросы предлагают во время телефонных линий. Очередная связь в субботу, 2 ноября. С 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать заместитель мэра Александр Крепак.

А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает первый заместитель губернатора Игорь Макар. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области работает каждую субботу.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все