К представителям власти можно обратиться напрямую

Найти точные ответы на спорные вопросы предлагают во время телефонных линий. Очередная связь в субботу, 2 ноября. С 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать заместитель мэра Александр Крепак.



А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает первый заместитель губернатора Игорь Макар. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области работает каждую субботу.



