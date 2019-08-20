К представителям власти можно обратиться напрямую

Найти точные ответы на спорные вопросы предлагают во время телефонных линий. Очередная связь в субботу, 24 августа.



С 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать управляющий делами Мингорисполкома Анна Мательская.



А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Сергей Невмержицкий. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области работает по субботам.