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К представителям власти можно обратиться напрямую

Найти точные ответы на непростые или спорные вопросы предлагают во время телефонных линий. Очередная связь - в субботу, 8 сентября.

С 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Александр Крепак.

В центральном регионе принимать звонки будет управляющий делами облисполкома Владимир Гуринович. Обратиться с замечаниями и предложениями также можно до полудня. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области проходит каждую субботу.

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