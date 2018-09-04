К представителям власти можно обратиться напрямую

Найти точные ответы на непростые или спорные вопросы предлагают во время телефонных линий. Очередная связь - в субботу, 8 сентября.

С 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Александр Крепак.