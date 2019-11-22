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К представителям власти можно обратиться напрямую 23 ноября

Найти точные ответы на спорные вопросы предлагают во время телефонных линий. Очередная связь завтра - 23 ноября.

С 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать председатель Минского совета депутатов Василий Панасюк.

А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Николай Рогащук. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области работает каждую субботу.

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