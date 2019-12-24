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К представителям власти можно обратиться напрямую 28 декабря

Найти точные ответы на спорные вопросы предлагают во время телефонных линий. Очередная связь в субботу - 28 декабря.

В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать управляющий делами Мингорисполкома Анна Мательская.

А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Сергей Невмержицкий. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области работает каждую субботу.

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