К представителям власти можно обратиться напрямую 28 декабря

Найти точные ответы на спорные вопросы предлагают во время телефонных линий. Очередная связь в субботу - 28 декабря.



В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать управляющий делами Мингорисполкома Анна Мательская.



А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Сергей Невмержицкий. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области работает каждую субботу.



