К представителям власти можно обратиться напрямую 9 ноября

Найти подробные ответы на спорные вопросы предлагают во время телефонных линий. Очередная связь в субботу - 9 ноября.



С 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский.



А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Иван Маркевич. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области работает каждую субботу.



