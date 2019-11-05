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К представителям власти можно обратиться напрямую 9 ноября

Найти подробные ответы на спорные вопросы предлагают во время телефонных линий. Очередная связь в субботу - 9 ноября.

С 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский.

А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Иван Маркевич. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области работает каждую субботу.

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