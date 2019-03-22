К представителям власти обратиться напрямую

Найти точные ответы на спорные вопросы можно во время телефонных линий. Очередная связь - в эту субботу.



В столице завтра с 9 до 12 часов на вопросы граждан ответит первый заместитель мэра Минска Федор Римашевский.



А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.