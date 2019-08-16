ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

К представителям власти обратиться напрямую. Очередная связь в эту субботу

К представителям власти обратиться напрямую. Найти точные ответы на спорные вопросы можно во время телефонных линий. Очередная связь в эту субботу.

В столице завтра с 9:00 до 12:00 часов на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.

А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Иван Маркевич. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организована по субботам.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все