К представителям власти обратиться напрямую. Очередная связь в эту субботу

К представителям власти обратиться напрямую. Найти точные ответы на спорные вопросы можно во время телефонных линий. Очередная связь в эту субботу.



В столице завтра с 9:00 до 12:00 часов на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.



А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Иван Маркевич. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организована по субботам.