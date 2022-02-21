К предстоящему референдуму БРСМ провел более 1 200 открытых диалогов "Сила Основного закона"

Закон государства, который определяет то, как будет жить наше общество, государство, наш народ в будущем, в частности, конечно же, наша молодежь. Поэтому переоценить это общественно значимое мероприятие, которое состоится 27 февраля, очень трудно, Очень важно, чтобы каждый гражданин проявил свою гражданскую, патриотическую позицию, принял активное участие в референдуме и проголосовал за будущее нашей страны, за наш общий дом, за нашу Беларусь.

Божена Еремич, директор Национальной школы красоты