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К предстоящему референдуму БРСМ провел более 1 200 открытых диалогов "Сила Основного закона"

Выполнить свой гражданский долг и определить самим, какой будет наша Беларусь. На 4-м пленуме Центрального комитета БРСМ в преддверии главного общественно-политического события актив принял обращение к молодежи с призывом прийти на референдум. Поддержку оказали представители общественных организаций и политических партий. Сегодня на пленуме подводят итоги работы организации за 5 месяцев, а также определяют планы на будущее. К предстоящему референдуму Союз молодежипровел более 1 200 открытых диалогов "Сила Основного закона", встреч с трудовыми и студенческими коллективами с участием свыше 46 с половиной тысяч человек.

К нам поступили адреса поддержки от наших партнерских организаций из России, Китая, Турции, Казахстана и Кыргызстана. Это говорит о том, что сегодня за республику переживают наши стратегические партнеры, поддерживают нас. Таким единым крылом мы выступаем за развитие нашей страны.
Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ
Закон государства, который определяет то, как будет жить наше общество, государство, наш народ в будущем, в частности, конечно же, наша молодежь. Поэтому переоценить это общественно значимое мероприятие, которое состоится 27 февраля, очень трудно, Очень важно, чтобы каждый гражданин проявил свою гражданскую, патриотическую позицию, принял активное участие в референдуме и проголосовал за будущее нашей страны, за наш общий дом, за нашу Беларусь.
Божена Еремич, директор Национальной школы красоты
Мы сейчас проживаем исторический момент, когда мы можем решить, по каким законам мы будем строить наше будущее. Таким образом мы показываем свое небезразличие.
Виктория Гурко, активист БРСМ

В состав территориальных комиссий от Республиканского союза молодежи вошли 125 активистов БРСМ, 3 690 - в состав участковых комиссий. Кроме этого, Союз молодежи продолжает формировать волонтерский пул для оказания помощи маломобильным гражданам не только в день проведения референдума, но и на время досрочного голосования. Оно начнется уже завтра.

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