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К. Придыбайло - гость проекта "Успеть до полуночи"

Белорусы начали массово отписываться от деструктивных телеграм-каналов, потому что видят полное несоответствие картинки в этих ресурсах реальной жизни, - считает корреспондент Russia Today Константин Придыбайло. Журналист отметил, что сегодня создать фейк слишком просто, ведь достаточно просто отправить его в подобные ресурсы.

О необходимости референдума, об истерике вокруг коронавируса, борьбе с фейками и о политических трупах беглой оппозиции - полный выпуск авторского проекта Марии Петрашко "Успеть до полуночи" смотрите в вечернем эфире "Беларусь 1".

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