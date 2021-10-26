К. Придыбайло - гость проекта "Успеть до полуночи"

Белорусы начали массово отписываться от деструктивных телеграм-каналов, потому что видят полное несоответствие картинки в этих ресурсах реальной жизни, - считает корреспондент Russia Today Константин Придыбайло. Журналист отметил, что сегодня создать фейк слишком просто, ведь достаточно просто отправить его в подобные ресурсы.