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К. Придыбайло о фейковом репортаже корреспондента CNN М. Чанса

На белорусско-польской границе находятся десятки журналистов, в том числе зарубежные. Очевидно, то, что происходит там последние 10 дней, - настоящий геноцид. Издевательства над детьми, женщинами. Польские силовики пустили в ход и спецсредства. И даже в такой обстановке корреспондент американской пропаганды CNN Мэтью Чанс нашел место для очередного фейка.

Его репортаж про "бомбы", которые якобы белорусские силовики передали беженцам, прокомментировал Константин Придыбайло.Подробности - в видео.

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