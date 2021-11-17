К. Придыбайло о фейковом репортаже корреспондента CNN М. Чанса

На белорусско-польской границе находятся десятки журналистов, в том числе зарубежные. Очевидно, то, что происходит там последние 10 дней, - настоящий геноцид. Издевательства над детьми, женщинами. Польские силовики пустили в ход и спецсредства. И даже в такой обстановке корреспондент американской пропаганды CNN Мэтью Чанс нашел место для очередного фейка.



Его репортаж про "бомбы", которые якобы белорусские силовики передали беженцам, прокомментировал Константин Придыбайло.Подробности - в видео.