К.Придыбайло о женских протестах в Беларуси в программе "Скажинемолчи"

В Беларуси принимались попытки провести цветную революцию. Такой точкой зрения сегодня поделился Константин Придыбайло. Журналист стал гостем проекта Белтелерадиокомпании "Скажинемолчи".Константин начинал свою карьеру в отечественном эфире в Агентстве телевизионных новостей. Вот уже несколько лет работает в российских медиа. При этом продолжает освещать события, происходящие в Беларуси, и делиться своими впечатлениями о том, что происходило в нашей стране в августе.