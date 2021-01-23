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К привычному графику с понедельника вернется 11-я городская клиническая больница Минска
Эпидситуация в Беларуси постепенно улучшается. Клиники, которые ранее перепрофилировали на прием больных COVID, возвращаются к стандартному режиму работы.
Так, к привычному графику с понедельника вернется 11-я городская клиническая больница Минска. Сегодня там проходит санитарная обработка помещений. Учреждение здравоохранения во вторую волну коронавируса принимало инфицированных с 31 октября.
В привычном ритме с понедельника заработает 11-я ГКБ
За это время выписано почти полторы тысячи пациентов. Из них 47 процентов - это люди старше 50 лет и 17 процентов – старше 70. Для лечения ковидных больных было отдано 185 коек. Четыре реабилитационных отделения принимали пациентов на долечивание.
Обработку клиники проводит санитарная станция Октябрьского района.
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