Так, к привычному графику с понедельника вернется 11-я городская клиническая больница Минска. Сегодня там проходит санитарная обработка помещений. Учреждение здравоохранения во вторую волну коронавируса принимало инфицированных с 31 октября.

За это время выписано почти полторы тысячи пациентов. Из них 47 процентов - это люди старше 50 лет и 17 процентов – старше 70. Для лечения ковидных больных было отдано 185 коек. Четыре реабилитационных отделения принимали пациентов на долечивание.

