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К привычному ритму работы вернулись три отделения Мозырской городской больницы

В этих помещениях сегодня также прошла санобработка после лечения COVID-пациентов. С весны прошлого года вирусологи работали здесь в связке с узкими специалистами, чтобы оперативно реагировать на осложнения хронических болезней, вызванных коронавирусом. Теперь все медики постепенно возвращаются к работе по профилю.

При этом медики останутся в полной готовности встретить традиционный февральский пик респираторных инфекций. Маски, защитные костюмы - есть весь необходимый запас спецсредств.

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