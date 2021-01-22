К привычному ритму работы вернулись три отделения Мозырской городской больницы

В этих помещениях сегодня также прошла санобработка после лечения COVID-пациентов. С весны прошлого года вирусологи работали здесь в связке с узкими специалистами, чтобы оперативно реагировать на осложнения хронических болезней, вызванных коронавирусом. Теперь все медики постепенно возвращаются к работе по профилю.