В трех регионах страны эпидситуация позволяет поэтапно выводить некоторые отделения из ковидного режима. Сегодня к привычной работе вернулся второй хирургический корпус Витебского областного онкодиспансера. До этого он был задействован для лечения пациентов с коронавирусом. Накануне здесь провели полную дезинфекцию. Около 200 коек перепрофилированы для оказания плановой помощи. В этом году в корпусе завершилась модернизация - современное оборудование, оперблок, лаборатория - все это позволяет оказывать высокотехнологичную помощь пациентам.