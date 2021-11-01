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К привычной работе вернулся второй хирургический корпус Витебского областного онкодиспансера
В трех регионах страны эпидситуация позволяет поэтапно выводить некоторые отделения из ковидного режима. Сегодня к привычной работе вернулся второй хирургический корпус Витебского областного онкодиспансера. До этого он был задействован для лечения пациентов с коронавирусом. Накануне здесь провели полную дезинфекцию. Около 200 коек перепрофилированы для оказания плановой помощи. В этом году в корпусе завершилась модернизация - современное оборудование, оперблок, лаборатория - все это позволяет оказывать высокотехнологичную помощь пациентам.
У нас индивидуальный подход, мы индивидуально составляем график обследования, план операций. Стараемся делать инвазивные операции, чтобы как-то повлиять на COVID-19 и в условиях пандемии дать максимальный шанс пациенту для выздоровления.
Мы готовы оказывать в полной мере помощь. В октябре, хотя наши хирургические койки были перепрофилированы, наши пациенты не оставались без нашей помощи, без нашего внимания. Часть пациентов мы отправляли на лечение в РНПЦ онкологии.
Медики отмечают, что все больше людей включаются в кампанию по иммунизации. На севере страны открылись десять дополнительных пунктов вакцинации.
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