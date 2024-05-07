К проверке боеготовности Вооруженных Сил будут привлечены силы и средства, способные применять ядерные боеприпасы

Беларусь продолжает совершенствовать вопросы боевой готовности наших Вооруженных Сил. По поручению Главнокомандующего Вооруженными Силами Беларуси к нынешней проверке будут привлечены силы и средства, способные применять ядерные боеприпасы. По заявлению госсекретаря Совета безопасности, проверка будет проводиться на фоне учений в России по применению нестратегического ядерного оружия.

"Исходя из складывающейся военно-политической обстановки, прежде всего вокруг Республики Беларусь, мы продолжаем совершенствовать вопросы боевой готовности наших Вооруженных Сил. Самым действенным способом являются внезапные проверки, которые проводятся в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке.

В соответствии с поручением Главнокомандующего Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями, к проверке будут привлечены нашисилы и средства, способные применять ядерные боеприпасы. Это оперативно-тактические комплексы "Искандер" и фронтовые штурмовики Су-25.Для управленияих действиями развернута система передачи боевых сигналов на применение данного вида оружия. Эта проверка спланирована на фоне мероприятий, проводимых нашими коллегами, нашими стратегическими партнерами - Вооруженными СиламиРоссийской Федерации по применению нестратегическогоядерногооружияи синхронизирована с ними.

В ходе данной проверки предусматривается осуществить контроль навыков белорусских подразделений по подаче спецбоеприпасов в ракетные воинские части, подвеске их на пусковые установки, доставке спецбоеприпасов на аэродромы и подвеске их на фронтовые штурмовики Су-25. Ракетные дивизионы "Искандер" и оперативно-тактический комплекс "Полонез" будут скрытно выведены в указанные позиционные районы, где отработают вопросы подготовки и применения спецбоеприпасов.

Главным результатом этой проверки должно стать практическое подтверждение навыков наших военнослужащих по применению данного вида оружия.

Эти мероприятия носят исключительно оборонительный характер и не проецируют угроз ни на одно из государств.

В дальнейшем проверки боевой мобилизационной готовности органов управления и войск будут продолжены".

Детали контроля боеготовности сообщили и в Министерстве обороны. По словам Виктора Хренина, ее ход предполагает проверку всего комплекса мероприятий, таких как планирование, подготовка и применение ударов тактическими ядерными боеприпасами.

Сегодня было получено распоряжение от Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь на проведение внезапной проверки сил и средств носителей нестратегического ядерного оружия. В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25. Проверка будет проведена в соответствии строго с регламентом времени, установленным Главнокомандующим. В ходе нее будет проверен весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами. Виктор Хренин, министр обороны Беларуси

В рамках этого мероприятия осуществлено перебазирование части сил и средств авиации на запасной аэродром. С последующим перебазированием технического состава мы приступим к вопросам отработки подготовки к применению нестратегического ядерного оружия. Пока на данный момент назначенные экипажи успешно выполнили задачи по перелету. Сейчас будем контролировать, как будут осуществляться все остальные мероприятия. Виктор Гулевич, начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Беларуси