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К путешествию на "Поезде Памяти" готовятся 45 школьников из Беларуси. Узнали, когда и откуда стартует тур
В Минске выбрали тех, кто отправится в патриотическое путешествие на "Поезде Памяти". Финальный этап отбора прошел на базе Национального центра художественного творчества детей и молодежи. Желание получить заветный билет высказали 16 тысяч учеников 10-х классов со всей страны, но только 70 дошли до финала. Это ребята, которые проявили себя в учебе, волонтерской деятельности, а также в республиканских и международных творческих конкурсах. Жюри оценивало визитную карточку, портфолио и эссе на тему "О тойвесне...".
В путешествие отправятся 45 школьников. Тур стартует 22 июня из Бреста. За две недели молодые люди посетят памятные места, посвященные Великой Отечественной войне, музеи, выставки и реконструкции, а также встретятся с ветеранами. Всего в акции примут участие 205 юношей и девушек из Беларуси, России и других стран СНГ.
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