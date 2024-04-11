К путешествию на "Поезде Памяти" готовятся 45 школьников из Беларуси. Узнали, когда и откуда стартует тур

В Минске выбрали тех, кто отправится в патриотическое путешествие на "Поезде Памяти". Финальный этап отбора прошел на базе Национального центра художественного творчества детей и молодежи. Желание получить заветный билет высказали 16 тысяч учеников 10-х классов со всей страны, но только 70 дошли до финала. Это ребята, которые проявили себя в учебе, волонтерской деятельности, а также в республиканских и международных творческих конкурсах. Жюри оценивало визитную карточку, портфолио и эссе на тему "О тойвесне...".