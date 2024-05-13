К Радунице запустили дополнительные автобусы до кладбищ

К Радунице до минских кладбищ запустили дополнительные автобусы. Маршруты организованы до 14 мая включительно. Также во вторник на парковку при кладбищах можно будет заехать бесплатно. (Схема проезда автотранспорта и информация о работе автобусов есть на сайте специализированного комбината коммунально-бытового обслуживания в разделе "Полезная информация"). Как сообщается, дополнительный пассажирский транспорт будет ходить до кладбищ: "Северное", "Колодищи", "Западное", "Чижовское", "Михановичи" и "Лесное". Там можно будет приобрести цветы, лампады, декоративный щебень и другие виды ритуальной продукции. На месте также будут работать специалисты для консультирования по вопросам установки и ремонта надмогильных сооружений.