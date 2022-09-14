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К республиканской акции "Беларусь адзіная" присоединился Витебск

17 сентября белорусы отметят День народного единства. Вся неделя проходит под эгидой предстоящего государственного праздника. Многочисленные круглые столы, акции памяти.

Белорусы вспоминаютэту дату с особым трепетом и отдаютдань памяти и уважения тем, благодаря кому живем в мире, единстве и согласии.

К республиканской акции "Беларусь адзіная” присоединился Витебск. В городе на Двине собрался сильный состав экспертов: политологи, историки, представители общественных организаций, политических партий, трудовых коллективов и, конечно, молодежь. Каждый форум в регионах - это живое общение, обсуждение актуальных тем и предложений. И важно то, что каждый участник может озвучить свои мысли у открытого микрофона.

Мне хотелось бы подчеркнуть, что на всех диалоговых площадках присутствует наша молодежь. И она не просто присутствует, она задает вопросы, интересуется историей, интересуется нашим взглядом. У нашего народа потенциал государственности очень прочный. Мы в состоянии обеспечивать развитие и функционирование своего суверенного государства. И мы должны это ценить, не разрушать, а только приумножать.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси

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