К республиканской акции "Беларусь адзіная" присоединился Витебск

Мне хотелось бы подчеркнуть, что на всех диалоговых площадках присутствует наша молодежь. И она не просто присутствует, она задает вопросы, интересуется историей, интересуется нашим взглядом. У нашего народа потенциал государственности очень прочный. Мы в состоянии обеспечивать развитие и функционирование своего суверенного государства. И мы должны это ценить, не разрушать, а только приумножать.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси