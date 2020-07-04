Празднование Дня Независимости прошло по всей стране. В областных и районных центрах отмечали широко: с концертной программой, а также с традициями, которые стали символом 3 Июля. К республиканской акции "Споем гимн вместе" присоединилась вся Беларусь. Музыкальный оупэн-эйр с участием популярных артистов и хореографических коллективов прошел и у стелы "Минск - город-герой".



Яркие кадры торжества - у Нины Можейко.







Главной концертной площадкой праздника в Минске стала сцена у стелы

Концерт такого уровня, что даже маститые артисты в ранге залуженных немного волнуются перед выходом. Сцена, можно сказать, историческая. Ведь стела сама по себе - ценность, и это официально. Но в такие дни акцент не на статус, а на достояние, память, которая нам досталась по наследству. 45-метровый бетонный обелиск - символ Победы и славы героев былых времен. Неслучайно в молодом и суверенном государстве архитектурный ансамбль дополнил Музей Великой Отечественной войны. Здесь проходят важнейшие государственные мероприятия. Скульптурная доминанта - символ парада 9 Мая и традиционная локация концерта 3 Июля.

Площадку органично вписали и сделали более технологичной: с интерактивным полом, гибким светом и спецэффектами. Заслуженные и народные делили сцену с теми, кто еще в начале творческого пути. Не вместо, а вместе - единый дух и общая атмосфера праздника.

Евгений Олейник и Юлия Быкова, лауреаты премии "За духовное возрождение":

"

Несмотря на то, что независимости нет еще даже полувека, все равно это важно показывать, транслировать заявления в мир, важно говорить о том, что да, это есть, это факт. Независимость. Это то, к чему наши предки шли какое-то время. Как мама двух сыновей знаю, что политика нашей страны - самостоятельного государства - миролюбивая, спокойная. И я понимаю, что мои дети не пойдут отстаивать чьи-то интересы каких-то третьих стран в каких-то горячих точках. Я знаю, что мои мальчики будут защищать свою страну, свои интересы, наш суверенитет, и для меня это очень важно".









В концерте приняли участие популярные артисты и хореографические коллективы

В праздничном меню - ассорти: горячие треки прямо из радиоротации и хиты на все времена, которые не нужно "гуглить". Анжелика Агурбаш приехала в Минск специально к государственному празднику. Синим паспортом гордится и с удовольствием заявляет:





Концерты ко Дню Независимости прошли по всей стране

Стела в Минске возглавила список концертных площадок по всей стране. Так, в Бресте подмостки развернулись прямо у стен героической цитадели. Артисты выступили у монумента "Звезда". А в Могилеве центром Дня Независимости стала площадь Славы. Но, безусловно, самым эмоциональным и трогательным моментом этого вечера стала республиканская акция "Споем гимн вместе!". В 22:55 вся страна в унисон спела заветные строки "Мы - белорусы, мирные люди".





В честь праздника небо раскрасил салют