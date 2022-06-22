"К счастью, детей пока мы не нашли" - в Ченковском лесу ведется поиск останков жертв нацистских оккупантов

По самим захоронениям у нас где-то примерно 50 % из костных останков. Мы проводим медико-криминалистическую экспертизу, половина - это женщины, в остальной части в основном это люди преклонного возраста, где-то более 65, более 70 лет. Подростки. Тоже кости подростка были нами обнаружены. К счастью, детей пока мы не нашли.

Александр Шинкарев, заместитель прокурора Гомельского района