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"К счастью, детей пока мы не нашли" - в Ченковском лесу ведется поиск останков жертв нацистских оккупантов

"К счастью, детей пока мы не нашли" - в Ченковском лесу ведется поиск останков жертв нацистских оккупантов

Факты зверств нацистов, которым удалось избежать ответственности за убийства мирных жителей, издевательства и пытки. Генпрокуратура продолжает расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Подтверждение кровавых преступлений в годы войны, сожженные судьбы и новые ужасающие подробности трагедии - в специальном проекте Агентства теленовостей #ЗАЖИВОе.

Трагедия на территории Ченковского лесного массива

В Ченковском лесу ведется поиск останков и массовых захоронений с октября прошлого года.

За незначительное время 13 захоронений полностью мы отработали, более чем 489 мирных граждан оттуда были извлечены, костные останки.
Александр Шинкарев, заместитель прокурора Гомельского района


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Расстрельные ямы представляет собой углубление в почвенном слое на глубине до 5 м. Костные останки залегают от самой поверхности до самой максимальной глубины.

Наша работа заключается в том, что мы каждую пядь, каждый слой отрабатываем вручную. Все приходится просеивать, чтобы нам не потерять костных останков и самое главное - сопутствующих находок.
Владислав Бердник, командир взвода 52-го отдельного специализированного поискового батальона ВС Беларуси
По самим захоронениям у нас где-то примерно 50 % из костных останков. Мы проводим медико-криминалистическую экспертизу, половина - это женщины, в остальной части в основном это люди преклонного возраста, где-то более 65, более 70 лет. Подростки. Тоже кости подростка были нами обнаружены. К счастью, детей пока мы не нашли.
Александр Шинкарев, заместитель прокурора Гомельского района

Весь проект смотрите здесь.

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