К щедрому новогоднему марафону присоединилась и столица

В Минском дворце детей и молодежи сегодня также торжественно начали благотворительную акцию "Наши дети". В мраморный зал пригласили 70 детей - воспитанников детских домов и интернатов, многодетные семьи, а также одаренных учеников, победителей и призеров олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей. Для них в программе снежная феерия и танцевальные баттлы.



Во Дворец детей и молодежи пришел и Дед Мороз, который по традиции всем гостям вручил подарки. Благотворительная акция "Наши дети" продолжится по 10 января.



