3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
К щедрому новогоднему марафону присоединилась и столица
В Минском дворце детей и молодежи сегодня также торжественно начали благотворительную акцию "Наши дети". В мраморный зал пригласили 70 детей - воспитанников детских домов и интернатов, многодетные семьи, а также одаренных учеников, победителей и призеров олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей. Для них в программе снежная феерия и танцевальные баттлы.
Во Дворец детей и молодежи пришел и Дед Мороз, который по традиции всем гостям вручил подарки. Благотворительная акция "Наши дети" продолжится по 10 января.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП