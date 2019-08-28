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К школьному сезону подарки получили ребята из детского дома семейного типа в Логойске
Меньше недели остается до начала учебного года. Сегодня к школьному сезону подарки получили ребята из детского дома семейного типа в Логойске. Кроме учебных принадлежностей и тематических игр, детям подарили огромный торт и выступление цирковых артистов, а родители получили материальную помощь. В этом году в семье Литвяковых, которая воспитывает семерых детей, двое первоклашек. Праздник прошел в рамках благотворительного социального проекта "Беларусьбанк. Родительский дом". За 11 лет банком было построено в стране 16 коттеджей для приемных семей, которые воспитывают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сегодня в них проживает 150 ребят.
Поздравление детей из многодетных семей, социальных приютов и домов–интернатов с разными праздниками – давняя традиция Беларусбанка. Очередной, 17-ый, дом семейного типа появится в городе Верхнедвинске уже в следующем году.
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