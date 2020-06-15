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К школьным детским лагерям дневного пребывания присоединились и круглосуточные
К уже работающим школьным детским лагерям дневного пребывания, сегодня присоединились и круглосуточные. К приему детей подготовили 1100 летних оздоровительных объектов. Ранее были разработаны рекомендации по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер, разделению групп, санобработке блоков питания. Особое внимание уделено детям, находящимся в социально-опасном положении – так, путевками обеспечат 12 тысяч сирот и 5 тысяч детей-инвалидов.
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