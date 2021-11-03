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К. Сикора: Реальное количество погибших беженцев на польско-белорусской границе может достигать 200 человек
Обстановка на польско-белорусской границе превращается в гуманитарную драму. Реальное количество погибших беженцев может достигать 200 человек. Об этом в интервью немецкому изданию "Фокус" сообщил вице-мэр польского города Михалово Конрад Сикора.
Конрад Сикора, вице-мэр Михалово (Польша):
Официальная польская статистика говорит, что погибло 9 беженцев. Не могу поверить в правдивость этих цифр. Судя по тому, что я слышал, на данный момент, должно быть, умерло не менее 70 человек. Но есть также предположения, что их может быть даже 200.
Политик отметил, что одной из причин введения чрезвычайного положения в приграничной зоне было прикрытие выталкивания мигрантов назад в Беларусь. Сикора ссылается на рассказы беженцев, которые утверждают, что пограничники Польши депортировали их обратно в нашу страну 7-8 раз. По сообщениям все того же издания "Фокус", в настоящее время около 10 тысяч мигрантов прячутся в польских лесах и ждут контрабандистов, которые смогут доставить их в Германию.
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Несколько дней назад перед казармами пограничной полиции прошла демонстрация группы женщин, которые называют себя "Матери на границе".
"Они кричали: "Зачем вам рефрижераторы на границе?".
Женщины сообщили, что тела беженцев увозят в вагонах.
Кроме того, Сикора прокомментировал и идею возведения стены на границе:
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