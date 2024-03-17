К старту готовы! Как белоруска подготовилась к полету на МКС

Александр Лукашенко и Владимир Путин решили - белорусскому космонавту быть. Уже через 4 дня минчанка Марина Василевская отправится в космос. 12 суток ей предстоит работать на российском сегменте МКС.

В 2022 году Марина Василевская прошла отбор внутри страны (было подано более 3 тыс. заявок). Затем в Звездном городке смотрели на медицинские показатели. Там она уже в шестерке лучших. В июле 2023-го отобрана в состав основного экипажа. Тот же серьезнейший путь прошла и ее дублер Анастасия Ленкова.

Белорусский лидер был на тренировке в Звездном городке, встречался с Мариной Василевской и Анастасией Ленковой во Дворце Независимости. На неделе гендиректор Роскосмоса доложил Владимиру Путину о готовности белорусского космонавта. "Она сдала все экзамены и готова к полету".

На пути к космосу и наша съемочная группа. Репортаж Анастасии Бенедисюк.

Минск и Байконур - это не самый простой маршрут. Больше 3 тыс. километров разделяет.

Кстати, от Земли до Международной космической станции расстояние (только вдумайтесь) в 8 раз меньше. Около 400 километров.

Еще недавно на этот путь в 400 километров до МКС у космонавтов уходило несколько суток. Роскосмос разработал экспресс-доставку. В 2020 году корабль со специалистами впервые удалось доставить за 3 часа и несколько минут.

"Доставим по-быстрому" - обещали в ракетно-космической корпорации "Энергия", говоря про экипаж: Олег Новицкий - Марина Василевская - Трейси Дайсон.

Планируется, что пилотируемый корабль "Союз МС-25" отправится к МКС по двухвитковой схеме. Т.е. выйти на станции тройка сможет спустя 3 часа после старта.

Марина Василевская летала в облаках, но всегда очень хотела выше. Об этом не раз признавалась в интервью. Еще недавно она как стюардесса собирала восторженные взгляды на борту самолета. С 2017-го - бортпроводник Белавиа. С 2021-го - с приставкой инструктор-.

На фото из ее личного архива она в окружении экипажа самолета в форме стюардессы. Уже и непривычно видеть ее без космической синей формы или скафандра. Кадрами делится через экс-руководителя. Официально она уже не в Белавиа. Контракт с Роскосмосом. Но Белавиа точно с ней. На одном из фото она бизнес-классом летит в Звездный. Рядом дублер Анастасия Ленкова. Про одно из ее любимых фото писала, что мечтала о возможности с такого ракурса смотреть на Землю, но это она еще до МКС не добралась.

Я передал Марине модельку самолета, надеюсь, он будет так летать в космосе. Наверное, впервые в мире самолет какой-либо авиакомпании будет летать в космосе. Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании "Белавиа"

Что еще возьмет Марина, будем рассказывать постепенно. Но белоруска признавалась: флаг, паспорт, детские фото.

А что до самолета. Так уж сложилось, мы отыскали - был, но бумажный. Олег Новицкий 5 лет назад специально для "Беларусь 1" на станции запустил бумажный самолетик.

Это было накануне Международного конгресса ассоциации участников космических полетов. 90 космонавтов и астронавтов из 17 стран тогда собрались в Минске. Самые представительные делегации были из России и США.

Именно эти флаги сейчас развиваются рядом с белорусским на Байконуре.

Мне почему-то ее улыбка напоминает всегда Гагарина, который улыбался постоянно широкой улыбкой. Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании "Белавиа"

Игорь Чергинец показывает и свои детские фото. Вот он рядом с мамой Юрия Гагарина, семьи дружили. Поэтому и про улыбку не понаслышке.

Они должны быть белоруски, они должны быть скромными. Не присутствовало какое-то нахальство, самодовольство, самоуверенность. И самое главное, если вас отберут и вы попадете в отряд, то там надо выдержать все и нельзя сойти с дистанции, как бы трудно не было. Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси

И ведь весь этот путь - вместе - Марина - с Настей. Анастасия Ленкова - в прошлом детский хирург… Белоруски - абсолютно равнозначны для полета в космос! У них была общая программа, одни тренировки…

Много было случаев, когда дублер летел, а основной претендент оставался на Земле. Потому что дублер более-менее спокоен, потому что он дублер. А претендент или космонавт номер один начинает волноваться, переживать, поднимается давление, какие-то изменения в организме. И вот на старте смотрят на состояние одного и другого. И отдают предпочтение дублеру. Бывает и такое. Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси

Обе успешно сдали предполетные экзамены. И обе готовы выполнить научные задачи на МКС.

Пока мы добирались до самого Байконура, на лентах новости об экипажах с белоруской все появляются. Мы уже точно знаем время старта - 16:21:19. Еще теперь у Марины Василевской на Байконуре есть свое дерево, посадили в субботу. А еще точно знаем, что полет пройдет в режиме дружбы и приключений. Такой символ выбран из советского мультфильма "Котенок по имени Гав" (режиссер Л. Атаманов, 1979 г.)

Тот самый котенок Гав тоже существует. Шарик летит в космос, Гав остается на Земле. Это детские игрушки дочери Олега Новицкого.

С 1 марта в Казахстане поменяли время. Теперь вся территория живет в одном часовом поясе. К минскому добавляем 2 часа.

На Байконур экипажи прибыли 6 марта. Минимум общения с внешним миром, карантин. Тем не менее экипажи тренируются. Вот, например, занятие по бортовой документации "Союза" и МКС. Командиры отрабатывают навыки ручного причаливания корабля к станции. Накануне была контрольная "примерка". Места в корабле заняты. Проверяли размещаемое снаряжение, грузы, которые предстоит доставить. В тестовом режиме убедились в работоспособности бортовых систем. А еще были традиции: автографы в Музее космодрома Байконур. Побывали в домиках Сергея Королева и Юрия Гагарина.

У нас есть распорядок, работаем по расписанию. Отбой по расписанию. Каждый день у нас тренировки, вестибулярный аппарат тренируем. Завтрак, обед, ужин, куда без этого. Работаем по расписанию. Очень нравится. Такая солнечная погода. Атмосфера Байконура стремительно подводит нас к знаковому дню 21 марта. К старту мы готовы. Марина Василевская, участник космического полета от Беларуси

Еще из важного: на "Союзе МС-25" завершается общая сборка с ракетой-носителем.

Уже завтра с самого утра будет официальный вывоз ее. Покажем это в эфире. Ракета займет вертикальное положение. И останется совсем немного времени до старта. 21 марта близко.